Vincenzo De Lucia ha catturato l’attenzione del pubblico di Sanremo 2026 interpretando Laura Pausini sul palco dell’Ariston, sorprendendo per la sua somiglianza e il modo di riprodurre le caratteristiche della cantante. La sua performance ha destato curiosità tra gli spettatori e i media, creando un’attenzione particolare intorno alla sua figura e al suo talento nel rappresentare una delle voci più note della musica italiana.

Presenza fissa al Festival di Sanremo 2026 è Vincenzo De Lucia. L’imitatore che si era già fatto conoscere al pubblico televisivo prendendosi bonariamente gioco di Silvia Toffanin e Maria De Filippi, sul palco dell’Ariston veste i panni di Laura Pausini, mettendo ancora una volta in mostra la grande versatilità e gli impeccabili tempi comici. Chi è Vincenzo De Lucia Vincenzo De Lucia è nato a Napoli nel 1987. Inizia come attore teatrale, per poi specializzarsi in parodie di personaggi femminili. “C’è una forza narrativa nei personaggi femminili che mi affascina da sempre” ha raccontato a Virgilio Notizie. Nel 2009 De Lucia è vincitore del premio Alighiero Noschese, tra i massimi riconoscimenti nazionali per un imitatore. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sanremo 2026, chi è l'imitatore Vincenzo De Lucia nei panni di Laura Pausini sul palco dell'Ariston

Chi è Vincenzo De Lucia, l'imitatore di Laura Pausini a Sanremo 2026Sanremo, 25 febbraio 2026 – In molti si stanno chiedendo chi sia quella 'Laura Pausini' sgarbata e vanitosa che ogni tanto sostituisce l'originale...

Chi è Vincenzo De Lucia, l’imitatore di Laura Pausini a SanremoDai palchi di Napoli al successo di Sanremo 2026 nei panni di una travolgente Laura Pausini Abbiamo visto Vincenzo De… Abbiamo visto Vincenzo De...

Temi più discussi: Sanremo 2026, tutti i manager e i promoter di Big e ospiti: ecco chi vince; Chi è Tommaso Paradiso, l'ex frontman dei Thegiornalisti per la prima volta a Sanremo 2026 con I Romantici.; Dal passato nelle strade di Napoli a Sanremo: Luchè porta 'Labirinto' all'Ariston; Sanremo 2026, Ditonellapiaga chi è: in gara con il brano 'Che fastidio!'.

Sanremo 2026 su Spotify: diffusa la classifica delle canzoni più ascoltate. Chi è primo?Nella classifica di Spotify dei brani di Sanremo 2026 più ascoltati, Fedez e Marco Masini e salgono sul podio con l’intensa Male necessario. Il duo, che lo scorso anno era salito sul palco ... iodonna.it

Chi è Fabio Pratici il compagno di Pilar Fogliati, co-conduttrice del Festival di Sanremo 2026La co-conduttrice di Sanremo Pilar Fogliati conferma la relazione con il ds della Fiorentina Fabio Paratici, un amore nato da qualche mese e sotto i riflettori. alfemminile.com

La serenità della Pausini sarebbe stata solo apparente Giancarlo Magalli e il sospetto sui rapporti tra Carlo Conti e Laura Pausini facebook

Fusignano, il sogno di Mariagiulia: “Vorrei duettare con Laura Pausini” x.com