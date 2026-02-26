Sanremo 2026 chi è l' imitatore Vincenzo De Lucia nei panni di Laura Pausini sul palco dell' Ariston
Vincenzo De Lucia ha catturato l’attenzione del pubblico di Sanremo 2026 interpretando Laura Pausini sul palco dell’Ariston, sorprendendo per la sua somiglianza e il modo di riprodurre le caratteristiche della cantante. La sua performance ha destato curiosità tra gli spettatori e i media, creando un’attenzione particolare intorno alla sua figura e al suo talento nel rappresentare una delle voci più note della musica italiana.
Presenza fissa al Festival di Sanremo 2026 è Vincenzo De Lucia. L’imitatore che si era già fatto conoscere al pubblico televisivo prendendosi bonariamente gioco di Silvia Toffanin e Maria De Filippi, sul palco dell’Ariston veste i panni di Laura Pausini, mettendo ancora una volta in mostra la grande versatilità e gli impeccabili tempi comici. Chi è Vincenzo De Lucia Vincenzo De Lucia è nato a Napoli nel 1987. Inizia come attore teatrale, per poi specializzarsi in parodie di personaggi femminili. “C’è una forza narrativa nei personaggi femminili che mi affascina da sempre” ha raccontato a Virgilio Notizie. Nel 2009 De Lucia è vincitore del premio Alighiero Noschese, tra i massimi riconoscimenti nazionali per un imitatore. 🔗 Leggi su Virgilio.it
