Gianluca Di Marzio ha parlato del possibile rinnovo del contratto di Dusan Vlahovic. Vediamo che cosa ha detto il noto esperto di mercato. La Juve accelera per blindare il proprio numero nove. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione Calciomercato L’Originale su Sky Sport, la situazione relativa a Dusan Vlahovic è prossima a una svolta positiva. CONTINASSA JUVE LIVE La trattativa per il prolungamento contrattuale potrebbe decollare a breve, con segnali distensivi che filtrano tra l’entourage del calciatore e il club. Nonostante le complessità iniziali, le due parti sembrano destinate a trovare un accordo definitivo per proseguire insieme. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Di Marzio sicuro: «Rinnovo Vlahovic? La trattativa potrebbe decollare in queste ore. Penso che alla fine succederà questo»

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