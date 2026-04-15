L’ex presidente della FIGC ha espresso il suo disappunto riguardo alla situazione attuale del calcio italiano, affermando di essersi sentito indegno e di non accettare determinate condizioni. Ha evidenziato come, nonostante produciamo talenti, questi non vengano sfruttati adeguatamente, sottolineando che il 70% dei giocatori sono stranieri e solo il 30% sono selezionabili. Ha anche commentato con amarezza il mancato raggiungimento di risultati soddisfacenti per i tifosi.

L’ex numero uno della FIGC: “ Purtroppo produciamo talenti ma non vengono utilizzati, abbiamo il 70% di stranieri e solo il 30% di giocatori selezionabili” “Mi sento amareggiato per non aver dato ai nostri tifosi un risultato che meritavano. E soprattutto per non aver scelto prima di andare via nel momento in cui mi sono reso conto che tutto quello che è stato fatto non poteva essere migliorato “. Lo ha detto Gabriele Gravina a ‘Le Iene’, programma Mediaset in onda questa sera su Italia 1. – Calciomercato.it Gravina si è ufficialmente dimesso dalla carica di presidente della FIGC lo scorso 2 aprile, qualche giorno dopo la mancata qualificazione – terza consecutiva e seconda sotto il suo mandato – al Mondiale.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Gravina torna all’attacco: “Io indegno, questo non lo accetto. Ecco quali risultati ho raggiunto”

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