Gravina a Le Iene difende il suo operato in FIGC | La gente dimentica il lavoro straordinario fatto

Il presidente della federazione calcistica ha incontrato il programma televisivo per illustrare le sue posizioni, dopo aver annunciato le proprie dimissioni. Ha ricordato i traguardi raggiunti, tra cui la candidatura di Euro 2032 e i risultati ottenuti nel settore. Tuttavia, ha anche affrontato il tema della mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali, senza entrare nel merito delle cause di questa esclusione.

Gabriele Gravina torna a parlare a Le Iene dopo le dimissioni dalla FIGC: difende il suo operato, rivendica Euro 2032 e i risultati ottenuti, ma torna anche sul flop dell'Italia fuori dal Mondiale.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Sentite Gravina: “La gente dimentica il lavoro straordinario che è stato fatto” Perché le iene “ridono”: cos’è il “giggle” e cosa significa questo versoLa celebre “risata” della iena maculata è in realtà un segnale sociale molto complesso: il giggle comunica età, sesso, identità e posizione sociale... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Le iene, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni e gli ospiti; MEDIASET - ITALIA 1 * LE IENE - 15/04: INTERVISTA A LUCA SPADA, LANGELO DELLA MORTE DI FORLÌ (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING); Le Iene: Adinolfi contro Filippo Roma, intervista esclusiva all'angelo della morte di Forlì. Gravina a Le Iene su Italia 1 è tornato a parlare della delusione della mancata qualificazione dell’Italia ai MondialiGravina a Le Iene su Italia 1 è tornato a parlare della delusione della mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali ... calcionews24.com Gravina a Le Iene: Sono amareggiato, forse dovevo andare via prima: non si poteva migliorareGabriele Gravina torna a parlare. Lo ha fatto ai microfoni de Le Iene nella puntata che andrà in onda questa sera su Italia 1: Mi sento amareggiato per non aver dato ai nostri tifosi ... tuttojuve.com #Gravina rompe il silenzio a 'Le Iene' e risponde alle critiche che in questi giorni sono arrivate "La gente forse ha dimenticato il lavoro straordinario che è stato fatto: dopo 53 anni abbiamo vinto l’Europeo, l’Under 17 ha vinto per la prima volta il campionat facebook #Gravina a Le Iene: “Sotto la mia presidenza è arrivata la co-assegnazione di Euro2032 e tante cose interessanti. La gente forse ha dimenticato il lavoro straordinario che è stato fatto: dopo 53 anni abbiamo vinto l'Europeo, l'Under 17 ha vinto per la prima volt x.com