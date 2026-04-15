Gravidanza scambiata per sciatalgia muore | condannata una dottoressa

Una donna di 36 anni è morta nel gennaio 2019 dopo aver accusato forti dolori addominali, che non sono stati correttamente diagnosticati come gravidanza. Tre giorni dopo aver consultato il pronto soccorso di un ospedale napoletano, è deceduta. Una dottoressa è stata condannata in sede legale per aver erroneamente interpretato i sintomi, ritenendo che si trattasse di una lombosciatalgia.

Una gravidanza arrivata al termine, mai diagnosticata, scambiata per una lombosciatalgia. È quanto accaduto a Napoli ad Anna Siena, 36 anni, morta il 18 gennaio 2019, tre giorni dopo essersi presentata al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini con forti dolori addominali.La donna non.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Gravidanza scambiata per sciatalgia e donna morì: “Condotta medico incise su decesso”Tempo di lettura: 2 minutiSe l’addome della paziente fosse stato “adeguatamente palpato”, “non sarebbe assolutamente potuto sfuggire” che la paziente... Infezione scambiata per un?allergia: muore all?ospedale di Senigallia, risarcito il figlio con 290mila euroSENIGALLIA Un’infezione scambiata per allergia al Pronto soccorso è risultata fatale a una 72enne, deceduta dopo tre accessi consecutivi.