Gravidanza scambiata per sciatalgia e donna morì | Condotta medico incise su decesso

Una donna è morta dopo aver avuto una gravidanza scambiata per una sciatalgia. Secondo quanto riferito, il medico avrebbe eseguito un’incisione che avrebbe contribuito alla morte della paziente. La diagnosi errata e la mancanza di una corretta valutazione dell’addome sono state oggetto di accertamenti legali, con l’accusa di condotta negligente. La vicenda si è svolta nel contesto di un procedimento giudiziario che valuta il nesso tra l’intervento e il decesso.

Tempo di lettura: 2 minuti Se l’addome della paziente fosse stato “adeguatamente palpato”, “non sarebbe assolutamente potuto sfuggire” che la paziente era giunta al termine di una gravidanza e, quindi, la condotta della dottoressa “ha avuto una concreta incidenza causale sull’evento morte”. È quanto sostiene il giudice monocratico di Napoli Filippo Putaturo nelle motivazioni della sentenza con la quale ha condannato un medico dell’ ospedale Pellegrini di Napoli per l’ omicidio colposo di una donna, Anna Siena. La vittima si era recata il 15 gennaio 2019 al pronto soccorso con forti dolori addominali causati, si scoprirà poi dall’autopsia, dalle conseguenze della morte del feto che aveva in grembo e di cui non aveva avuto fino a quel momento alcuna contezza, trattandosi di una gravidanza criptica.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Gravidanza scambiata per sciatalgia e donna morì: “Condotta medico incise su decesso” Notizie correlate Il medico legale rende pubblica la causa del decesso della donna trovata nel freezer del Dollar Tree di Miami: ecco cos’è successo a Helen Massiell Garay SanchezContinua a tener banco nei media americani l’incredibile storia della morte di Helen Massiell Garay Sanchez, trovata nel freezer della catena di... Leggi anche: Ansia in gravidanza per 1 donna su 5, prevenzione in primo piano