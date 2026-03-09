Una donna di 72 anni è deceduta all’ospedale di Senigallia dopo aver subito tre accessi al Pronto soccorso, dove un’infezione è stata confusa con un’allergia. Il suo figlio ha ricevuto un risarcimento di 290 mila euro in seguito alla causa legale avviata contro la struttura sanitaria. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione delle diagnosi in pronto soccorso.

SENIGALLIA Un’infezione scambiata per allergia al Pronto soccorso è risultata fatale a una 72enne, deceduta dopo tre accessi consecutivi. E’ accaduto 15 anni fa nell’ospedale cittadino. Un caso di malasanità che all’azienda sanitaria costerà 290mila di risarcimento al figlio. La vicenda La prima volta, il 27 ottobre 2011, la donna era stata dimessa con un’orticaria per reazione allergica. Il giorno seguente era tornata, il malessere era infatti aumentato. La diagnosi era stata: coxalgia, termine medico che indica dolore all’anca, e allergia da aspirina. Era stata, quindi, nuovamente rimandata a casa. Il 29 ottobre 2011 era tornata. Il dolore, lancinante, era diventato insopportabile. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Infezione scambiata per un?allergia: muore all?ospedale di Senigallia, risarcito il figlio con 290mila euro

