Il medico legale rende pubblica la causa del decesso della donna trovata nel freezer del Dollar Tree di Miami | ecco cos’è successo a Helen Massiell Garay Sanchez

Il medico legale ha confermato che Helen Massiell Garay Sanchez è morta a causa di un soffocamento accidentale, provocato da un blocco alle vie respiratorie durante una scena di violenza domestica. La donna, 32 anni, era stata trovata lo scorso 15 ottobre nel freezer di un negozio Dollar Tree di Miami, lasciando sgomenti amici e conoscenti. A distinguere questa vicenda dalle altre, c’è il dettaglio che la scena si è svolta in un’area di stoccaggio non accessibile al pubblico, sollevando interrogativi sulle circostanze in cui la donna si trovava lì.

Continua a tener banco nei media americani l'incredibile storia della morte di Helen Massiell Garay Sanchez, trovata nel freezer della catena di supermarket Dollar Tree di Miami. Il medico legale ha reso pubblica la causa del decesso della donna. Secondo l'ufficio del medico legale della contea di Miami-Dade, la causa della morte della trentaduenne Helen Massiell Garay Sanchez è stata l'ipotermia ambientale, con possibile concausa dovuta all'uso di etanolo. Il rapporto tossicologico ha mostrato livelli di etanolo pari allo 0,112%. L'etanolo è il principio attivo delle bevande alcoliche. La Mayo Clinic, organizzazione non-profit per la pratica e la ricerca medica, descrive l'ipotermia come "una condizione che si verifica quando la temperatura corporea normale scende sotto i 35 gradi Celsius.