Ansia in gravidanza per 1 donna su 5 prevenzione in primo piano 

In Italia, molte donne affrontano l’ansia durante la gravidanza. Una su cinque soffre di problemi legati all’ansia, e sempre più spesso si parla di prevenzione. Nel frattempo, si fa sempre meno figli e le future mamme hanno in media 34 anni. La situazione richiede attenzione, anche per ridurre i rischi e migliorare il supporto alle donne che aspettano un bambino.

In Italia si fanno sempre meno figli, sempre più tardi. L’età media delle mamme è di 34 anni  e ormai i disturbi d’ansia interessano oltre una donna su cinque. “Le trasformazioni in atto ci dicono quanto è cambiata l’attesa della gravidanza “, con future madri ampiamente over 30, a volte single e “un maggior riconoscimento dei disturbi d’ansia”. Parola di Claudio Mencacci, copresidente della Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia e presidente del comitato tecnico scientifico di Fondazione Onda Ets, che ne parla con LaPresse a margine dell’incontro organizzato oggi al ministero della Salute a Roma su ‘La protezione della salute materno-infantile: il valore della prevenzione primaria in gravidanza’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

