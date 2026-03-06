Trova una cassetta con la voce dei nonni del 1968 | il lieto fine dopo il post sui social

Una persona ha trovato una vecchia cassetta datata 1968, con una scritta a penna che indica “Voce di nonna Natalina e nonno Brando”. La scoperta è stata condivisa sui social, suscitando curiosità tra gli utenti. La registrazione contiene le voci dei nonni, conservate in modo amatoriale e risalenti a più di cinquant’anni fa. Dopo la pubblicazione, è arrivato un riscontro positivo da parte di chi ha assistito alla condivisione.

Il ricordo di famiglia trovato per le strade di Roma da una donna, è riuscito ad arrivare al legittimo proprietario dopo l'appello condiviso sul gruppo Facebook di Montesacro-Talenti Una vecchia musicasetta, con sopra una scritta a penna, datata 1968 e la descrizione del contenuto: "Voce di nonna Natalina e nonno Brando". Un reperto senza significato per molti, ma non per chi quei nonni li aveva conosciuti e amati. Così, con un post pubblicato sul gruppo Facebook di Montesacro-Talenti, a Roma, il legittimo proprietario del nastro è stato trovato. Tutto ha avuto inizio la mattina del 4 marzo, con l'appello sui social condiviso da una donna, con allegata una foto della cassetta: "Trovata questa mattina in via delle Vigne Nuove, incrocio con via Villa di Faonte. 🔗 Leggi su Today.it

