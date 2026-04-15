Ospedale San Marco mamma sottoposta ad un trapianto da alla luce due gemelle

Una donna sottoposta a un trapianto presso l’Ospedale San Marco ha dato alla luce due gemelle. L’intervento, avvenuto con successo, ha coinvolto un team di specialisti che ha lavorato insieme durante l’intera procedura. La nascita delle due neonate è avvenuta in condizioni di buona salute. La notizia è stata confermata dalla struttura sanitaria, che ha reso noto l’evento senza ulteriori dettagli.

Un eccezionale evento, a lieto fine, ha unito competenza professionale, determinazione e lavoro di squadra nell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania. Una donna di 31 anni, in precedenza sottoposta a trapianto, ha dato alla luce due gemelle nell’Unità.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Bimbo col cuore bruciato, possibile nuovo trapianto disponibile: mamma convocata d'urgenza in ospedaleLa speranza di un nuovo trapianto non si è mai spenta, ma nell’ultima ora sembra diventata una certezza: la madre del piccolo ricoverato all’ospedale... Trapianto fallito al Monaldi, la mamma convocata in ospedale: possibile arrivo di un cuore trapiantabileLa mamma del piccolo Tommaso, la signora Patrizia, è stata convocata questa sera d'urgenza all'ospedale Monaldi per una comunicazione urgente. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Uomo di 35 anni scompare da Spinea, lo cercano a Caerano in un'area dismessa; Sondrio, mattinata di interventi: due cadute senza gravi conseguenze. Ospedale San Marco, donna trapiantata dà alla luce due gemelleLa gestione della gravidanza è stata presa in carico da un’équipe multidisciplinare che ha pianificato il percorso nei minimi dettagli. insanitas.it