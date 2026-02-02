Grave incidente all' Abetone 34enne portato in elicottero in codice rosso a Careggi

Un uomo di 34 anni è caduto ieri sulla pista Zeno dell’Abetone. È stato trasportato in elicottero all’ospedale di Careggi in codice rosso. La caduta ha provocato traumi gravi e ora si trova sotto osservazione. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Un 34enne è caduto rovinosamente ieri, domenica 1° febbraio, sulla pista Zeno dell'Abetone, provocandosi traumi importanti. Sul posto è dovuto intervenire l'elisoccorso Pegaso della Regione Toscana, che ha portato l'uomo in codice rosso all'ospedale di Careggi. Non è stato l'unico intervento in elicottero, tutt'altro, in una domenica che sulla neve ha visto numerosi infortuni ed altrettanti interventi. L'elisoccorso regionale è intervenuto in altre due occasioni, in soccorso di una 20enne, trasportata al Cto di Careggi, e un 54enne, che ha riportato un trauma cranico ed è invece stato accompagnato al San Jacopo di Pistoia.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Approfondimenti su Abetone Incidente Incidente grave a Fiuggi, 54enne investito sulla Prenestina e portato in codice rosso in ospedale Pedone investito, portato all'ospedale in elicottero: è in codice rosso Nel pomeriggio di oggi, 28 dicembre, un pedone è stato investito in Via Crosarona a Ronco all'Adige. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Abetone Incidente Argomenti discussi: Domenica nera sulle piste da sci. Raffica di incidenti all’Abetone; Si scontrano due sciatori sulla pista del Pulicchio, grave un 56enne; Violento scontro fra sciatori sulla pista dell’Abetone: uno è grave; Scontro tra sciatori sulle piste dell'Abetone, trauma cranico per un 57enne: ricoverato in gravi condizioni. Scontro tra sciatori sulle piste dell’Abetone, trauma cranico per un 57enne: ricoverato in gravi condizioniUn 57enne ha riportato un grave trauma cranico mentre sciava sulle piste dell'Abetone ed è stato ricoverato in ospedale in codice rosso ... fanpage.it Gravissimo incidente sulle piste da sci dell’Abetone: atterra l’elisoccorsoFerito un uomo di 57 anni, italiano, rimasto vittima di un grave trauma cranico da caduta mentre si trovava sulla pista Pulicchio, in località Faidello ... msn.com “A seguito del grave incidente verificatosi nella mattinata odierna durante la sfilata del Carnevale Sarnese su corso Vittorio Emanuele, che ha coinvolto una bambina e due uomini, ho disposto l’immediata sospensione di tutte le manifestazioni del carnevale pr - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.