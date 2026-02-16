Grave incidente sulla provinciale | 17enne in codice rosso dopo lo schianto

Un incidente grave sulla provinciale 91 ha coinvolto un ragazzo di 17 anni, che ora si trova in codice rosso. L’impatto è avvenuto tra Torre Mozza e Lido Marini, due località molto frequentate durante l’estate. La dinamica dello schianto non è ancora chiara, ma i soccorritori sono intervenuti rapidamente sul luogo.

Il giovane ha perso il controllo di uno scooter nel tratto tra le marine di Torre Mozza e Lido Marini finendo contro un cartellone stradale. Rilievi affidati alla polizia locale di Ugento UGENTO –Un grave incidente stradale si è verificato lungo la strada provinciale 91, il tratto che collega le marine di Torre Mozza e Lido Marini, nel territorio di Ugento. Ad avere la peggio un ragazzo di soli 17 anni, della zona, attualmente ricoverato presso l'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce, dove vi è arrivato in codice rosso. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane era in sella al suo scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo.