Granfondo Torino 2026 | al via l' unica corsa ciclistica che attraversa il cuore della città metropolitana

Domenica 19 aprile si svolge la Granfondo Torino – Memorial Luca Ferrero, una corsa ciclistica che attraversa il centro della città metropolitana. È l'unica manifestazione di questo genere in Italia a disputarsi completamente all’interno di un'area metropolitana, coinvolgendo numerosi partecipanti. La gara si svolge lungo un percorso che attraversa diversi quartieri, con partenza e arrivo in punti centrali della città.

Domenica 19 aprile torna la Granfondo Torino – Memorial Luca Ferrero, l'unica manifestazione ciclistica in Italia a disputarsi interamente all'interno di un'area metropolitana. L'evento, organizzato dal GS Alpi, unisce l'agonismo sportivo alla valorizzazione del territorio, ricalcando le storiche.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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GRANFONDO INTERNAZIONALE TORINO 2026DOMENICA 19/4/2026. facebook