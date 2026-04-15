Il corso d’acqua Bisenzio attraversa il centro della città, rappresentando un elemento naturale che da tempo accompagna la vita quotidiana dei residenti. Per i cittadini, il fiume non è solo un corso d’acqua, ma un punto di riferimento, un elemento che si intreccia con le loro abitudini e il paesaggio urbano. La presenza del Bisenzio influisce sullo sviluppo storico e sulla gestione territoriale della zona.

Per noi pratesi il nostro fiume non è semplicemente un corso d’acqua, ma è un amico che viene giù dalla Val di Bisenzio e avvolge la nostra città! Senza il Bisenzio Prato non sarebbe Prato, Prato non sarebbe la " città dei tessuti " conosciuta in tutto il mondo! Da sempre noi pratesi siamo riusciti a "domare" la sua acqua per far funzionare le macchine che lavoravano la lana. Le Gore: le vene della città. "L’acqua arrivava dappertutto grazie alle gore. Ma le gore cosa sono? Nessuno me lo chiede? Le gore sono delle strade, dei canali artificiali come quelli dei Sumeri e degli Egizi, costruiti dai nostri antenati, in grado di portare l’acqua in tutte le fabbriche.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Bisenzio attraversa il cuore della nostra città

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