Grande successo alla Villa d’Oro per l’Open Day inclusivo

Domenica, presso la palestra in via del Lancillotto, si è svolto un Open Day inclusivo organizzato dal gruppo Tennistavolo Villa d’Oro. Durante tutta la giornata, circa 50 bambini e ragazzi hanno partecipato alle attività, sia al mattino che al pomeriggio. L’evento si è tenuto al PalaPassini ed è stato aperto a persone di diverse età e abilità, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione attraverso il tennistavolo.

Circa 50 bambini e ragazzi sono transitati domenica, durante tutto l’arco della mattina e del pomeriggio, nella giornata di open day inclusivo organizzata dal gruppo Tennistavolo Villa d’oro presso la propria palestra in via del Lancillotto, il PalaPassini. Porte aperte tutto il giorno, appunto, per prove con istruttori e giocatori delle serie B2 e C1 della società rossonera, con la palestra attrezzata anche per il tennistavolo paralimpico, grazie all’azzeramento delle barriere architettoniche. In giornata c’è stato anche il saluto istituzionale dell’ Assessore allo Sport Andrea Bortolamasi, col Comune che ha patrocinato l’evento e ha contribuito al suo bel successo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Grande successo alla Villa d’Oro per l’Open Day inclusivo Alla Giulio Cesare Open day con i radioamatori dell’Era “Grande Salento”BRINDISI - Nella mattinata del 25 gennaio si è conclusa l’ultima delle quattro giornate dedicate all’Open Day della scuola media Giulio Cesare di... Beni confiscati: a Villa Literno il Caffè inclusivo Smile nella villa del bossTempo di lettura: 2 minutiUn luogo sottratto alla criminalità organizzata si è trasformato a Villa Literno (Caserta) in presidio di inclusione,...