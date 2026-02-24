Zero rischi tanta italianità Max Pezzali musica per Spotify Il menù per un successo
Max Pezzali ha scelto di collaborare con Spotify, portando la sua musica tra le playlist più ascoltate. La causa di questa decisione risiede nell’obiettivo di raggiungere un pubblico più ampio e consolidare la sua presenza digitale. L’artista punta su brani italiani e un sound riconoscibile, proponendo un’offerta musicale che unisce tradizione e modernità. La sua scelta ha già attirato l’attenzione di molti fan e appassionati di musica italiana.
Chiuso il sipario del trionfalismo per le Olimpiadi che dovevano per forza andare benissimo, il tempo di un caffè e s’alza quello sulla ribalta festivaliera dell’Ariston – aridanghete con gli eventi “che uniscono tutti gli italiani” – e a essere sociologi da strapazzo sarebbe il caso di un bell’editoriale sulle armi di distrazione di massa, e sulla produzione di argomenti che, in teoria, dovrebbero monopolizzare le discussioni degli italiani al bar, o a cena, davanti al teleschermo. A proposito: qualcosa va detto sul fatto che spettacoli di questo genere siano il tentativo di sopravvivere da parte del medium di potenziale consumo condiviso – la tv di famiglia, gli stessi programmi per tutti, temi che hanno un gran sapore novecentesco, ma che a colpi di discese libere iridate e ubriacature di canzonette impongono la loro permanenza, o almeno una tenace resistenza allo strapotere del do it yourself della cultura smartphone a ciascuno il proprio palinsesto, generato tra scrolling e streaming. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Sanremo, Costa Crociere 'accende' festival con la Crociera della Musica e Max PezzaliCosta Crociere ha deciso di coinvolgere il Festival di Sanremo con la sua iniziativa “Crociera della Musica”.
Medley e duetti, cover e ricordi. Sul palco della ChorusLife Arena di Bergamo, si esibiscono sei big della musica italiana: Biagio Antonacci, Emma, Elisa, Giorgia, Ligabue e Max PezzaliQuesta sera la ChorusLife Arena di Bergamo si anima con le esibizioni di sei grandi nomi della musica italiana.
Max Pezzali - facebook.com facebook
Max Pezzali ha annunciato sei nuove date all'Unipol Dome di Milano Biglietti in vendita dalle 14.00 di domani 23 febbraio! buff.ly/JeOHmAZ x.com