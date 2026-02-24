Chi è la moglie di Max Pezzali Debora Pelamatti | Siamo sempre stati grande amici

Max Pezzali ha sposato Debora Pelamatti nel 2019, una legale aziendale con cui condivide da anni una forte amicizia. La coppia ha deciso di unire le loro vite dopo aver costruito un rapporto solido nel tempo, anche grazie alla loro complicità e interesse condiviso per la musica e il lavoro. Debora Pelamatti ha spesso supportato il cantante nei momenti più impegnativi della carriera. La loro relazione si basa su rispetto e stima reciproca.

Max Pezzali, celebre cantautore e voce degli 883, è sposato dal 2019 con la moglie Debora Pelamatti, legale aziendale e sua amica di lunga data prima della relazione. In precedenza, è stato sposato dal 2005 al 2013 con Martina Marinucc i, dalla quale ha avuto il figlio Hilo nel 2008. “Dopo la maturità classica al liceo Golgi di Breno mi sono trasferita a Pavia per frequentare l’università ed è lì che ho conosciuto Max, per caso, un giorno in Piazza della Vittoria. Ci ha presentato un’amica comune: piacere Debby, piacere Max. Ed è finita lì. Lui stava a Roma, io vivevo a Pavia. Ci si incrociava quando lui tornava a casa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Chi sono la moglie e l’ex di Max Pezzali, Debora Pelamatti e Martina MarinucciMax Pezzali è stato sposato per otto anni con Martina Marinucci, con cui ha avuto un figlio, Hilo.

Chi è Debora Pelamatti, la vulcanica moglie (e musa) di Max Pezzali: la storia d’amore da sogno che ha infranto la “Regola dell’amico”Debora Pelamatti ha conquistato l’attenzione dei media dopo aver condiviso la loro storia d’amore con Max Pezzali, che ha infranto la “Regola dell’amico”.

