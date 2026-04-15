Nella nona puntata del Grande Fratello Vip, sono stati assegnati giudizi ai concorrenti, con Renato che ha criticato la Mussolini e le spie di Ilary Blasi che hanno ottenuto un punteggio superiore. Come ogni anno, il programma suscita opinioni contrastanti tra i telespettatori, mantenendo vivo il dibattito sulla sua presenza in televisione. La trasmissione continua a dividere il pubblico, tra chi la segue con interesse e chi la considera superata.

Ogni anno torna puntuale e ogni anno le opinioni si dividono: Grande Fratello sì o no? Come quando eravamo bambini e dovevamo mettere le crocette sul foglio, la verità è che il GF è ormai un eterno forse. Questa edizione sta regalando tantissime perle, tra cui l’alleanza tra Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Antonella Elia. A salvare tutto è anche – e soprattutto, vale la pena di dirlo – Ilary Blasi. Perché, anche in un momento critico, riesce a sciogliere i nodi con una leggerezza incredibile. E questo non è da tutti. L’alleanza delle A: Elia, Volpe e Mussolini spaccano cocchi in diretta. Voto: 8. Antonella Elia ha imparato come spaccare le noci di cocco all’I sola dei Famosi; questa skill è ormai nel suo bagaglio esperienziale.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grande Fratello Vip, le pagelle della nona puntata: Renato attacca la Mussolini (5), le spie di Ilary Blasi (8)

Grande Fratello Vip, le pagelle della prima puntata: Ilary Blasi esplosiva (9), tutti contro la Volpe (6), Mussolini show (7)L’attesa ormai è finita: il Grande Fratello Vip è finalmente tornato in onda con Ilary Blasi alla guida.

Grande Fratello Vip: svelate le spie di Alfonso Signorini nel cast di Ilary BlasiL'ex conduttore aveva scelto due concorenti che avrebbero ricoperto il ruolo di spia all'inerno del reality.