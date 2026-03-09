Grande Fratello Vip | svelate le spie di Alfonso Signorini nel cast di Ilary Blasi

Nel cast del Grande Fratello Vip sono state svelate le due concorrenti designate come spie da Alfonso Signorini. L’ex conduttore aveva scelto queste partecipanti per ricoprire il ruolo di infiltrate all’interno del reality. Le due donne si sono inserite nel gruppo dei concorrenti, mantenendo il loro ruolo segreto fino alla rivelazione ufficiale. La loro presenza si inserisce nelle dinamiche del programma senza ulteriori dettagli sulla loro identità.

L'ex conduttore aveva scelto due concorenti che avrebbero ricoperto il ruolo di spia all'inerno del reality. Il loro ruolo: osservare e riferire tutto ciò che accade nella casa agli autori. Il 17 marzo prenderà il via la nuova edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi. Accanto a lei, in veste di opinioniste, ci saranno Cesara Buonamici, che torna a questo ruolo per la terza volta dopo averlo ricoperto due volte con Alfonso Signorini, e Selvaggia Lucarelli, che invece farà il suo debutto assoluto come opinionista nel reality. Il cast: da 18 a 16 concorrenti Ieri sono stati rivelati i concorrenti che entreranno nella casa più spiata d'Italia, con alcune novità rispetto alla lista originale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

