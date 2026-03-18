Il Grande Fratello Vip è tornato in televisione con Ilary Blasi alla conduzione, attirando l’attenzione del pubblico. Nella prima puntata sono state assegnate le pagelle ai protagonisti, con ilary Blasi valutata con un 9, mentre la concorrente conosciuta come la Volpe ha ricevuto un 6. Durante l’episodio sono stati mostrati anche momenti in cui Mussolini ha avuto un ruolo rilevante.

L’attesa ormai è finita: il Grande Fratello Vip è finalmente tornato in onda con Ilary Blasi alla guida. La prima puntata del reality è stata decisamente esplosiva e sembra promettere intrighi, scontri e liti. Tanti i concorrenti con questioni in sospeso e tensioni pronte a venire a galla. Ilary Blasi esplosiva, il Grande Fratello Vip è suo. Voto: 9. Mancava da anni, ma questo ritorno sembra aver azzerato il tempo. Perché Ilary Blasi è davvero la conduttrice perfetta del Grande Fratello Vip. Spontanea e frizzante come sempre, la presentatrice è perfettamente a suo agio nello show dove si lascia coinvolgere al massimo, avvicinandosi come nessun altro al pubblico. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grande Fratello Vip, le pagelle della prima puntata: Ilary Blasi esplosiva (9), tutti contro la Volpe (6), Mussolini show (7)

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