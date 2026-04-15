Grande Fratello Vip eliminata Blu Barbara | quattro concorrenti in nomination

Nella nona puntata del Grande Fratello Vip, Blu Barbara Prezia è stata eliminata dopo un confronto nella Mystery Room con Ibiza Altea. Quattro concorrenti sono finiti in nomination e, alla fine, Blu Barbara ha lasciato il programma. L’eliminazione è avvenuta in modo definitivo, segnando un momento importante per il reality. La puntata ha visto momenti di tensione tra i partecipanti e l’assenza di Blu Barbara si farà sentire nelle prossime settimane.

Colpo di scena nella nona puntata del Grande Fratello Vip: Blu Barbara Prezia è stata eliminata, abbandonando definitivamente la Casa dopo il confronto decisivo con Ibiza Altea nella Mystery Room. L’annuncio è arrivato in diretta davanti a Lucia Ilardo, chiamata a scoprire insieme a lei il verdetto del televoto. A dover lasciare il gioco è stata proprio Blu Barbara, tra la sorpresa generale degli altri concorrenti. La puntata è stata caratterizzata da una dinamica particolare: una catena di salvataggio decisa dal caso. I concorrenti, ignari del meccanismo, sono stati convocati nella Mystery Room, dove hanno scelto una casella numerata. Il vip finito nella casella rossa è andato automaticamente al televoto: si tratta di Lucia Ilardo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - “Grande Fratello Vip”, eliminata Blu Barbara: quattro concorrenti in nomination Lite shock al Grande Fratello Vip: al termine della puntata le due si sono pic... #gfvip Leggi anche: Grande Fratello Vip, eliminata Blu: Adriana, Alessandra, Lucia e Antonella in nomination per la prima finalista Grande Fratello Vip 2026, Giovanni Calvario eliminato: due concorrenti in nominationGiovanni Calvario è l'eliminato del Grande Fratello Vip 2026 della puntata di lunedì 30 marzo.