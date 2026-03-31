Grande Fratello Vip 2026 Giovanni Calvario eliminato | due concorrenti in nomination
Nella puntata di lunedì 30 marzo del Grande Fratello Vip 2026, Giovanni Calvario è stato eliminato. Durante la stessa serata, Ibiza Altea e Raimondo Todaro sono stati scelti per il televoto e sono stati isolati dal resto dei concorrenti in una nuova area. Le nomination sono state annunciate e i due concorrenti sono stati messi al voto del pubblico.
Giovanni Calvario è l'eliminato del Grande Fratello Vip 2026 della puntata di lunedì 30 marzo. Intanto, il verdetto delle nuove nomination segna il destino di Ibiza Altea e Raimondo Todaro: i due finiscono al televoto e vengono isolati dal resto del gruppo in un nuovo ambiente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026, riassunto puntata 30 marzo: eliminato Giovanni Calvario
Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026, diretta quinta puntata: fuori Giovanni Calvario
Anticipazioni Grande Fratello Vip stasera 27 marzo 2026: chi viene eliminato, i sondaggi e le nuove nominationIlary Blasi torna in diretta tv su Canale 5 con una nuova puntata del GF Vip nel bel mezzo delle voci sul rischio di "una chiusura anticipata a causa...