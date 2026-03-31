Grande Fratello Vip 2026 Giovanni Calvario eliminato | due concorrenti in nomination

Nella puntata di lunedì 30 marzo del Grande Fratello Vip 2026, Giovanni Calvario è stato eliminato. Durante la stessa serata, Ibiza Altea e Raimondo Todaro sono stati scelti per il televoto e sono stati isolati dal resto dei concorrenti in una nuova area. Le nomination sono state annunciate e i due concorrenti sono stati messi al voto del pubblico.