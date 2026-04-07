Grande Fratello Vip riassunto puntata 7 aprile | Alessandra Mussolini contro Antonella Elia eliminata Ibiza Altea

Nella settima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda il 7 aprile su Canale 5, sono stati protagonisti Alessandra Mussolini e Antonella Elia, con quest’ultima coinvolta in un acceso confronto. Durante la puntata è stato inoltre eliminato un concorrente, proveniente dalla regione di Ibiza Altea. La trasmissione è condotta da Ilary Blasi e vede in studio le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, che commentano gli eventi in diretta.

Settima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi. Ecco tutto quello che è successo, tra eliminazioni, confronti e sorprese Nuovo appuntamento settimanale con il Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e commentato in studio, rigorosamente in diretta, dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Tra aria di tradimenti, contrasti insanabili, ma anche grosse emozioni, i concorrenti stanno continuando a vivere nella casa più spiata d'Italia e quella di stasera è stata una puntata ricca, come sempre, di colpi di scena. La puntata si è aperta con il confronto-scontro tra le ormai ex amiche Paola Caruso, Alessandra Mussolini e Antonella Elia. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Grande Fratello Vip, riassunto puntata 7 aprile: Alessandra Mussolini contro Antonella Elia Leggi anche: Grande Fratello Vip, riassunto puntata 3 aprile: Paola Caruso contro Francesca Manzini e Antonella Elia, chi è al televoto Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026, sesta puntata: cos'è successo il 3 aprile; Grande Fratello Vip 2026, il riassunto della quinta puntata; Grande Fratello Vip 2026, riassunto puntata 27 marzo: GionnyScandal abbandona, Mussolini immune, chi è al televoto; Grande Fratello Vip, le emozioni di Paola Caruso e l'abbandono di GionnyScandal: il racconto della quarta puntata. Grande Fratello Vip, riassunto puntata 7 aprile: Alessandra Mussolini contro Antonella EliaSettima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi. Ecco tutto quello che è successo, tra eliminazioni, confronti e sorprese ... today.it Grande Fratello Vip, riassunto puntata 3 aprile: Paola Caruso contro Francesca ManziniNuovo appuntamento con il reality show di Canale 5. Tra tensioni, confronti e sorprese, tutto quello che è successo in diretta ... today.it Grande Fratello Vip allunga e c'è la data della finale: tutte le novità - facebook.com facebook Ilary Blasi "va in bianco" al Grande Fratello Vip: chi ha firmato il look total white della puntata 6 x.com