Gran finale per ' Momenti musicali' | la Scuola Bonamici porta La Bohème ai ragazzi di Pisa

Mercoledì 15 aprile si è conclusa la rassegna 'Momenti musicali', organizzata dalla Scuola Bonamici e rivolta ai giovani di Pisa. La rassegna, iniziata alcuni mesi fa, ha visto la partecipazione di circa 1200 studenti provenienti dal territorio. Per l'ultimo evento, è stato portato in scena il dramma lirico 'La Bohème' di Giacomo Puccini.

Mercoledì 15 aprile, l'ultimo appuntamento della rassegna dedicata ai giovani - un progetto che ha coinvolto 1200 studenti del territorio - esplora il capolavoro di Puccini. Dopo aver viaggiato tra le note di Bizet, Monteverdi, Donizetti e Schubert, la quarta edizione di 'Momenti Musicali.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Sant’Agata, domenica gran finale dei Matinée Musicali a Palazzo degli ElefantiIl Salone Bellini di Palazzo degli Elefanti a Catania si prepara a ospitare domenica 8 febbraio un gran finale di celebrazioni, culminando con un... Il Montefiore tra i luoghi più gettonati per marinare la scuola, una mostra racconta i momenti dei ragazziLa mostra è parte del progetto ‘Savana’ promosso da Educativa di Strada e si inserisce nel progetto ‘Comunità educante Integrata, la città si fa...