Sant’Agata domenica gran finale dei Matinée Musicali a Palazzo degli Elefanti

Domani a Catania si chiude la stagione dei Matinée Musicali con un grande concerto al Salone Bellini di Palazzo degli Elefanti. La città si prepara a vivere un momento speciale, con tanti appassionati già in fila per ascoltare l’ultimo appuntamento della rassegna. La musica sarà protagonista, e tra le mura storiche dell’edificio si respira già un’aria di festa.

Il Salone Bellini di Palazzo degli Elefanti a Catania si prepara a ospitare domenica 8 febbraio un gran finale di celebrazioni, culminando con un concerto che suggella la rassegna dei Matinée Musicali. L’evento, previsto per le ore 11, rappresenta il momento conclusivo di un’iniziativa fortemente voluta dall’amministrazione comunale e dal Comitato per i Festeggiamenti Agatini, nel contesto del 900° anniversario del rientro delle Reliquie di Sant’Agata, patrona della città. Un’occasione che mira a coniugare solennità religiosa e offerta culturale, aprendo le porte di uno dei palazzi più emblematici di Catania sia ai cittadini che ai turisti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Domenica 18 gennaio, alle ore 11, prende il via al Palazzo degli Elefanti il ciclo di matinée musicali organizzato dall’amministrazione Trantino in occasione della Festa di Sant’Agata 2026.

L'edizione 2026 della Festa di Sant'Agata si arricchisce dei Matinée musicali a Palazzo degli Elefanti, organizzati dal Comune di Catania in collaborazione con il Comitato dei festeggiamenti agatini.

