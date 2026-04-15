Questa sera, mercoledì 15 aprile, su Rai 2 va in onda l'ultimo episodio della dodicesima stagione di Stasera tutto è possibile, con l'appuntamento previsto alle 21. La puntata include la partecipazione della Stanza Inclinata, un segmento che si presenta in una versione mai vista prima. La trasmissione, condotta da un conduttore noto, ha accompagnato il pubblico per diverse settimane con vari ospiti e giochi.

Questa sera, mercoledì 15 aprile, si chiude la dodicesima edizione di Stasera tutto è possibile su Rai 2: appuntamento alle 21.20 per il gran finale di uno show che, dopo undici anni di trasmissione, continua a essere tra i più amati del mercoledì sera. Il tema scelto per l’occasione è “Mai dire mai”, quasi un manifesto dello spirito del programma, e il parterre di ospiti è all’altezza: Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Peppe Iodice, Angelo Pintus, Rocío Muñoz Morales, Ema Stokholma e Ilenia Pastorelli. A completare il quadro, le imitazioni di Vincenzo De Lucia e Claudio Lauretta, rispettivamente nei panni di Maria De Filippi e Gerry Scotti, ormai veri e propri pilastri dello show.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Gran finale di Stasera tutto è possibile: la Stanza Inclinata come non l’avete mai vista

Stefano De Martino riunisce il cast di Stasera tutto è possibile #perte

STASERA TUTTO È POSSIBILE: LA STANZA INCLINATA CAMBIA DOPO 11 ANNI PER IL FINALEFinale di stagione per “Stasera Tutto è Possibile“, il comedy show condotto da Stefano De Martino, in onda mercoledì 15 aprile alle ore 21.

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Che goduria Stefano de Martino che se la ride di gusto durante la Stanza Inclinata ma poi mosso a compassione, come settimana scorsa, decide di aiutare Paolantoni entrando in scena e tirandolo su insieme a Paola Di Benedetto. Vai Stefano, siamo con te, q - facebook.com facebook