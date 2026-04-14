Stasera va in onda l’ultimo episodio della stagione di “Stasera Tutto è Possibile”, il programma condotto da Stefano De Martino. La puntata, prevista per mercoledì 15 aprile alle 21, rappresenta il finale dopo undici anni di trasmissione. La trasmissione, che si è distinta per il suo tono spigliato, si conclude con un episodio particolare, in cui la famosa stanza inclinata subirà un cambiamento significativo.

Finale di stagione per “ Stasera Tutto è Possibile “, il comedy show condotto da Stefano De Martino, in onda mercoledì 15 aprile alle ore 21.20 su Rai2. Lo show, sottolinea la nota ufficiale Rai, “ chiude un’altra stagione da record “. Il tema dell’ultima puntata – in onda, come sempre, dall’Auditorium Rai di Napoli – sarà “ Mai dire mai ”. Ospiti: Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Peppe Iodice, Angelo Pintus, Rocío Muñoz Morales, Ema Stokholma e Ilenia Pastorelli. Non mancheranno, poi, le imitazioni iconiche di Vincenzo De Lucia e Claudio Lauretta nei panni, rispettivamente, di Maria De Filippi e Gerry Scotti. La...🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - STASERA TUTTO È POSSIBILE: LA STANZA INCLINATA CAMBIA DOPO 11 ANNI PER IL FINALE

Stefano De Martino riunisce il cast di Stasera tutto è possibile #perte

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Stasera tutto è possibile, con Stefano De Martino nel backstage dell’ultima puntataSarà un addio? Sarà un arrivederci? Mai dire mai!». Sorride e fa il misterioso Stefano De Martino dietro le quinte di Stasera tutto è possibile. All’Auditorium Rai di Napoli si registra l’ultima pun ... sorrisi.com

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