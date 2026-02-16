Stasera su Rai 1 va in onda la quinta puntata di Cuori 3, mentre domani arriva il gran finale di stagione. Alberto e Delia sono pronti a lasciare tutto, anche l’ospedale, dopo aver firmato le dimissioni e preparato le valigie. La loro scelta sorprende i telespettatori, che si chiedono se siano davvero disposti a rinunciare a tutto per un nuovo inizio.

Le valigie sono pronte, le dimissioni firmate. Delia e Alberto sembrano aver preso una decisione che potrebbe cambiare tutto. La penultima puntata di Cuori 3 si preannuncia come una delle più intense e drammatiche della stagione. Con i protagonisti della serie costretti a fare i conti con scelte che metteranno alla prova non solo il loro amore, ma anche la loro vocazione medica. Siamo nel 1974, nel reparto di cardiochirurgia dell’ospedale Molinette di Torino, dove Delia Brunello e Alberto Ferraris, interpretati da Pilar Fogliati e Matteo Martari, continuano a combattere la loro battaglia quotidiana tra innovazione medica e vita privata. 🔗 Leggi su Amica.it

Stasera in tv la quinta puntata di Cuori 3 su Rai 1 (e domani il gran finale di stagione). Davvero Alberto e Delia sono disposti a lasciare tutto, ospedale compreso?

Irma, arrabbiata con Alberto, rivela a Delia il suo segreto, scatenando una reazione inaspettata.

Stasera in tv va in scena la terza puntata di Cuori, con Delia e Alberto sotto pressione.

