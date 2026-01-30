Gae GPS graduatorie di istituto supplenze 2026 27 | quando si presenta domanda SCHEMA

Questa mattina il ministero ha annunciato che le domande per le graduatorie di istituto, GPS e Gae per le supplenze 202627 si potranno presentare a partire dalla prossima settimana. Le scuole si preparano a ricevere le richieste, mentre i docenti aspettano le indicazioni ufficiali sui tempi e le modalità da seguire. La data di apertura delle domande è ancora da confermare, ma l’obiettivo è di rendere il processo più rapido e trasparente rispetto alle passate edizioni.

L'avvio dell'anno scolastico 202627 sarà contraddistinto dall'aggiornamento delle graduatorie utili per le supplenze: GaE, GPS e graduatorie di istituto. Apposita domanda anche per le supplenze al 31 agosto e 30 giugno 2027. Lo schema.

