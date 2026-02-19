Posizioni economiche ATA da lunedì 23 le prove finali | tutte le info utili QUESTION TIME con Raimondo Uil Scuola Rua LIVE Venerdì 20 febbraio alle 15 | 30

Il 23 febbraio iniziano le prove finali per le posizioni economiche ATA, una fase importante per molti lavoratori del settore. La prova si svolgerà fino al 27 febbraio, coinvolgendo centinaia di candidati che si preparano con ansia. Per chiarire dubbi e fornire aggiornamenti, venerdì 20 febbraio alle 15:30 si terrà un evento live su Facebook e YouTube con Raimondo della Uil Scuola Rua. L’appuntamento offrirà tutte le informazioni pratiche e risposte alle domande più frequenti degli interessati.

Dal 23 al 27 febbraio si terranno le prove scritte relative alle posizioni economiche ATA. Per fare il punto della situazione e per rispondere ai vostri quesiti, la redazione di Orizzonte Scuola organizza una puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui nostri canali social (Facebook e YouTube).