Il ministro dell’interno ha affermato che i rapporti tra il governo e gli Stati Uniti sono e rimarranno positivi, malgrado alcune recenti dichiarazioni siano considerate una caduta di stile. Ha sottolineato che la vicinanza tra i due paesi è sempre stata presente e non viene messa in discussione da quanto accaduto nelle ultime ore. La posizione ufficiale si mantiene ferma sulla continuità delle relazioni internazionali.

“I rapporti sono e continueranno a essere positivi” con gli Usa, non è qualche caduta di stile di queste ore a metterli in discussione. Spero che il capitolo Meloni sia chiuso”, ma “conto che il presidente americano lasci stare il Santo Padre”. Lo ha dichiarato il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa nella sede di via Bellerio, a Milano. “Quando attacchi il Santo Padre attacchi non solo l’Italia, ma miliardi di cattolici nel mondo”, ha aggiunto Salvini. “La vicinanza agli Stati Uniti c’era e rimane, è nella storia e siamo saldamente ancorati all’alleanza occidentale“, ha concluso il vicepremier. Salvini...🔗 Leggi su Lapresse.it

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Governo, Salvini: Vicinanza con Usa c'era e rimane, da Trump caduta di stile

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