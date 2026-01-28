Outlook bloccato su Windows 11? Microsoft corre ai ripari con un aggiornamento urgente

Gli utenti di Windows 11 si sono svegliati con Outlook bloccato e senza poter inviare o ricevere email. Microsoft ha annunciato un aggiornamento urgente per risolvere il problema subito dopo le numerose segnalazioni. La situazione si aggravava da giorni, e ora la società corre ai ripari per cercare di sistemare le cose il prima possibile.

Il 2026 non è iniziato nel migliore dei modi per gli utenti di Windows 11. Dopo il disastroso Patch Tuesday di gennaio, che ha seminato il caos sui PC di mezzo mondo, Microsoft è costretta ancora una volta a correre ai ripari con un secondo aggiornamento d'emergenza nel giro di pochi giorni. Si chiama KB5078127 ed è l'ennesimo tentativo della casa di Redmond di mettere una pezza ai problemi generati dalle proprie patch di sicurezza. La situazione era diventata critica per milioni di utenti, soprattutto in ambito aziendale. Dopo l'installazione degli aggiornamenti di metà gennaio, Microsoft Outlook nella versione classica aveva iniziato a comportarsi in modo anomalo, fino a bloccarsi completamente in determinate configurazioni.

