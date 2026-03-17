Windows 11 | bug del Bluetooth Microsoft corre ai ripari con update

Alcuni utenti di Windows 11 hanno segnalato un problema relativo al Bluetooth, in cui i dispositivi collegati risultavano funzionanti ma non venivano rilevati dal sistema operativo. Microsoft ha annunciato di essere al lavoro per risolvere questa anomalia attraverso un prossimo aggiornamento. La questione riguarda specificamente il funzionamento del Bluetooth, senza coinvolgere altri aspetti del sistema.

Alcuni utenti di Windows 11 si sono trovati di fronte a un problema sorprendente: i dispositivi Bluetooth erano collegati e funzionanti, ma il sistema operativo non li rilevava. La pagina “Bluetooth e dispositivi” nelle Impostazioni risultava completamente vuota, così come il pannello delle Impostazioni rapide. Tentare di aggiungere un nuovo dispositivo era impossibile, perché la lista dei dispositivi disponibili restava desolatamente vuota. Si tratta di un bug che ha interessato le versioni 25H2 e 24H2 LTSC di Windows 11, tanto grave da costringere Microsoft a rilasciare un secondo aggiornamento d’emergenza fuori ciclo in pochi giorni. L’aggiornamento KB5084897 di Windows 11 risolve il fastidioso problema legato al Bluetooth. 🔗 Leggi su Billipop.com

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