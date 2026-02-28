Il Mobile World Congress 2026 si terrà dal 2 al 5 marzo alla Fira Gran Via di L’Hospitalet. L’evento, giunto alla sua ventunesima edizione, sarà dedicato alle innovazioni nel campo dell’intelligenza artificiale, delle reti e dei nuovi dispositivi. La manifestazione rappresenta un punto di riferimento per aziende e professionisti del settore tecnologico che si preparano a presentare le ultime novità sul mercato.

AGI - Il Mobile World Congress (MWC) di Barcellona torna dal 2 al 5 marzo 2026 alla Fira Gran Via di L’Hospitalet e lo fa con un’edizione “anniversario”: vent’anni da quando la GSMA ha portato l’evento stabilmente in Catalogna. La sensazione, guardando programma e tendenze, è che il MWC 2026 sarà meno “fiera di smartphone” e più cabina di regia su tre dossier: intelligenza artificiale (e regole), infrastrutture di connettività (dal 5G al satellite), e autonomia tecnologica in un mercato globale sotto pressione. Numeri e “peso” politico: perché il 2026 conta. Gli organizzatori si attendono di eguagliare o superare la soglia dei 109.000 partecipanti e di confermare un MWC sempre più orientato a profili decisionali (executive, investitori, regolatori), più che al semplice conteggio dei badge. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - IA, reti e nuovi device, cosa aspettarsi dal MWC 2026

Mwc 2026 cosa aspettarsi dal mobile world congress di quest'annosi avvicina l'edizione 2026 del mobile world congress di barcellona, un evento di rilievo globale nel panorama tecnologico.

