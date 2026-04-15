Nella notte di Monaco, il Bayern Monaco ha battuto il Real Madrid 4-3 in una partita ricca di emozioni, permettendo ai padroni di casa di qualificarsi per le semifinali di Champions League. La sfida di ritorno, dopo il risultato dell’andata di 2-1 per il Bayern, ha visto entrambe le squadre mettere in mostra un calcio offensivo e spettacolare. La partita si è conclusa con il Bayern che ha ottenuto il passaggio del turno.

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Bayern Monaco e Real Madrid danno vita a un quarto di ritorno di Champions League spettacolare, chiuso sul 4-3 e con il passaggio del turno dei padroni di casa, vincenti all'andata per 2-1. Cinque dei sette gol sono arrivati nel corso di un primo tempo scoppiettante. L'inizio gara ha dell'incredibile. Dopo poco più di 30 secondi, Neuer sbaglia completamente un appoggio con i piedi e consegna la palla ad Arda Guler, che insacca a porta vuota con il mancino e pareggia subito i conti rispetto al risultato dell'andata. Cinque minuti dopo, arriva l'immediato 1-1. Kimmich calcia un corner nell'area piccola, Lunin rimane colpevolmente sulla linea di porta e viene sorpreso dal colpo di testa ravvicinato di Pavlovic, che firma il pari.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Gol e spettacolo, Bayern batte Real 4-3 e vola in semifinale di Champions

Notizie correlate

Champions League, Bayern-Real pazzesco 4-3. Tedeschi in semifinale insieme all’ArsenalMonaco di Baviera, 15 aprile 2026 – Puro cinema all'Allianz Arena sin dall'inizio, e gli attori protagonisti sono Bayern Monaco e Real Madrid.

Champions League, Bayern-Real e Arsenal-Sporting valgono la semifinale: dove vederle e probabili formazioniA Monaco i Blancos cercano la rimonta dopo il ko dell’andata, l’Arsenal difende il vantaggio di una sola lunghezza contro lo Sporting Lisbona Torna...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Champions League: il Bayern vince 2-1 a Madrid col Real; La lezione del Bayern e il ruggito del Real: lo spettacolo del Classico d’Europa; Real Madrid-Bayern Monaco 1-2, Considerazioni Sparse; Champions League, andata quarti di finale: spettacolo al Bernabeu, il Bayern batte il Real.

Gol e spettacolo, Bayern batte Real 4-3 e vola in semifinale di ChampionsMONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Bayern Monaco e Real Madrid danno vita a un quarto di ritorno di Champions League spettacolare, ... iltempo.it

Bayern Monaco-Real Madrid 4-3: video, gol e highlightsGol e spettacolo nel ritorno dei quarti di finale di Champions tra Bayern e Real Madrid. All'Allianz Arena termina 4-3 con i tedeschi che accedono in semifinale. Avvio super con il gol di Guler dopo 3 ... sport.sky.it

Champions League: completato il quadro delle semifinali con Arsenal e Bayern Monaco, fuori Sporting e Real Madrid. Serata ricca di emozioni e di gol per Bayern-Real Madrid finita 4-3. All'Arsenal è bastato lo 0-0 per estromettere lo Sporting Lisbona. facebook

’ è Ai Gunners basta il gol di Havertz, segnato all’andata in Portogallo, per passare il turno. In semifinale la squadra di Arteta affronterà l’Atletico del Cholo Simeone #Tuttosport # x.com