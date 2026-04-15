Champions League Bayern-Real e Arsenal-Sporting valgono la semifinale | dove vederle e probabili formazioni

Nella Champions League di quest'anno, le partite tra Bayern e Real Madrid e tra Arsenal e Sporting Lisbona sono decisive per la qualificazione alla semifinale. A Monaco, i Blancos cercano di rimontare dopo la sconfitta dell’andata, mentre l’Arsenal tenta di mantenere il vantaggio di una sola rete contro lo Sporting. Le sfide si svolgono in orari diversi e saranno trasmesse su diverse piattaforme, con probabili formazioni che sono state anticipate dai rispettivi allenatori.

A Monaco i Blancos cercano la rimonta dopo il ko dell’andata, l’Arsenal difende il vantaggio di una sola lunghezza contro lo Sporting Lisbona Torna in campo la Champions Leaguecon una notte decisiva per i quarti di finale. Oggi sono in programma due sfide cruciali che mettono in palio l’accesso alle semifinali:Bayern Monaco-Real Madride Arsenal-Sporting Lisbona. All’Allianz Arena il Bayern Monaco parte in vantaggio dopo il successo per 2-1 ottenuto all’andata in trasferta. Le reti di Luis Diaz e Harry Kane hanno permesso ai bavaresi di espugnare il Bernabéu, rendendo più complicata la strada del Real Madrid. La squadra spagnola, guidata da Arbeloa, sarà quindi costretta ad attaccare per ribaltare il risultato e continuare il cammino europeo.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Champions League, Bayern-Real e Arsenal-Sporting valgono la semifinale: dove vederle e probabili formazioni Notizie correlate Leggi anche: Sporting Lisbona-Arsenal, andata quarti Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Arsenal-Sporting Lisbona, ritorno quarti di finale Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Real Madrid Bayern Monaco 1-2: gol e highlights Champions; Anteprima Real Madrid - Bayern München, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatori; Real-Bayern, probabili: Kane rientra, Neuer c'è, Courtois infortunato; Real Madrid-Bayern e Sporting-Arsenal: dove vedere i quarti di Champions League in diretta tv. Champions League 2025-2026: Bayern Monaco-Real Madrid, le probabili formazioniNel match dell'Allianz Arena, Kompany va a caccia della semifinale sfuggita lo scorso anno, mentre Arbeloa tenta di salvare una stagione. sportal.it Dove vedere Bayern Monaco-Real Madrid (anche gratis) in streaming, il ritorno dei quarti di Champions League 2026I tedeschi sono favoriti dopo la vittoria per 2-1 nell'andata al Bernabeu. Ecco come seguire il match in diretta e rivederlo dopo ... gqitalia.it C'è anche un po' d'Italia nell'approdo in semifinale di Champions League dell'#AtleticoMadrid, capace di eliminare il Barcellona di Yamal. Con Andrea De Pauli del Corriere dello Sport abbiamo commentato l'impresa dei Colchoneros ma soprattutto la c - facebook.com facebook #BayernMonaco- #RealMadrid, le probabili formazioni della sfida di ritorno ai quarti di Champions League x.com