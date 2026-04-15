All'Allianz Arena si è vista una partita davvero emozionante tra Bayern Monaco e Real Madrid, terminata con un punteggio di 4-3. La sfida ha visto entrambe le squadre segnare più volte, regalando un match ricco di azioni e colpi di scena. Con questa vittoria, il Bayern si è qualificato per le semifinali di Champions League, accanto all’Arsenal, che aveva già passato il turno. La partita ha mantenuto alta l’attenzione degli spettatori fino all’ultimo minuto.

Monaco di Baviera, 15 aprile 2026 – Puro cinema all'Allianz Arena sin dall'inizio, e gli attori protagonisti sono Bayern Monaco e Real Madrid. La spettacolare partita di ieri al Metropolitano tra Atletico e Barca è quasi noiosa in confronto a quella andata in scena questa sera. Pronti, via, e si parte con un errore da chi non ti aspetti: Manuel Neuer sbaglia un rinvio, consegnando il pallone ad Arda Guler che, da trequarti campo, lo deposita in rete per l'1-0 dopo 42 secondi. Il conto totale è subito in parità, ricordando che all'andata il Bayern ha vinto 2-1 al Bernabeu. Parità che dura pochissimo, però: su calcio d'angolo per il Bayern, il portiere dei Blancos, l'ucraino Lunin, legge male la traiettoria del cross, con Pavlovic che incorna a porta vuota.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Champions League, Bayern-Real pazzesco 4-3. Tedeschi in semifinale insieme all’Arsenal

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