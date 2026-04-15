Durante una partita del campionato paraguaiano, si è verificato un episodio insolito tra due squadre. Un giocatore ha calciato un rigore che è stato deviato dal portiere, poi la palla è finita sulla faccia dello stesso calciatore, che ha così segnato un gol in modo del tutto inaspettato. L'evento ha attirato l’attenzione degli spettatori e dei media locali per la sua natura insolita.

Un episodio incredibile e quasi surreale ha appena scosso il campionato paraguaiano, coinvolgendo l’Olimpia Asuncion e il Rubio Nu durante un loro confronto calcistico. Sebastian Ferreira si è ritrovato protagonista di una rete decisiva quanto bizzarra, nata da una sequenza di azioni che ha lasciato tutti sbalorditi dopo un primo tentativo fallito sul dischetto. La dinamica del gol improbabile tra parata e rinvio deviato. Tutto è iniziato quando l’arbitro ha concesso un calcio di rigore a favore dell’Olimpia Asuncion. Sebastian Ferreira si è presentato davanti al pallone per trasformare la punizione, ma la sua conclusione è stata respinta con efficacia dal portiere avversario, Fragueda.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gol assurdo in Paraguay: sbaglia il rigore ma segna di faccia

Ferreira sbaglia il rigore e segna di faccia sul rinvio dell’avversario: assurdo “gollonzo” in ParaguayEpisodio inaspettato e curioso in Paraguay con Sebastian Ferreira centrato in pieno da un difensore che provava a spazzare dopo il calcio di rigore...

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