Ferreira sbaglia il rigore e segna di faccia sul rinvio dell'avversario | assurdo gollonzo in Paraguay

Da fanpage.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una partita in Paraguay, Sebastian Ferreira ha sbagliato un rigore e, sul successivo rinvio del difensore avversario, ha segnato di faccia. L’episodio ha suscitato sorpresa tra i presenti, creando un momento insolito e curioso in campo. Ferreira si è trovato coinvolto in questa situazione particolare, che ha attirato l’attenzione degli appassionati per la sua natura imprevedibile.

Episodio inaspettato e curioso in Paraguay con Sebastian Ferreira centrato in pieno da un difensore che provava a spazzare dopo il calcio di rigore fallito.🔗 Leggi su Fanpage.it

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