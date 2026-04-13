Ferreira sbaglia il rigore e segna di faccia sul rinvio dell'avversario | assurdo gollonzo in Paraguay

Durante una partita in Paraguay, Sebastian Ferreira ha sbagliato un rigore e, sul successivo rinvio del difensore avversario, ha segnato di faccia. L’episodio ha suscitato sorpresa tra i presenti, creando un momento insolito e curioso in campo. Ferreira si è trovato coinvolto in questa situazione particolare, che ha attirato l’attenzione degli appassionati per la sua natura imprevedibile.