Ferreira sbaglia il rigore e segna di faccia sul rinvio dell'avversario | assurdo gollonzo in Paraguay
Durante una partita in Paraguay, Sebastian Ferreira ha sbagliato un rigore e, sul successivo rinvio del difensore avversario, ha segnato di faccia. L’episodio ha suscitato sorpresa tra i presenti, creando un momento insolito e curioso in campo. Ferreira si è trovato coinvolto in questa situazione particolare, che ha attirato l’attenzione degli appassionati per la sua natura imprevedibile.
Episodio inaspettato e curioso in Paraguay con Sebastian Ferreira centrato in pieno da un difensore che provava a spazzare dopo il calcio di rigore fallito.🔗 Leggi su Fanpage.it
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