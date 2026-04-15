Goito | misterioso furto di storioni in un azienda di itticoltura i pesci trovati morti in un canale vicino

A Goito, un’azienda di itticoltura ha segnalato il furto di alcuni storioni. Alcuni pesci sono stati trovati morti in un canale vicino alla struttura, senza segni evidenti di danneggiamento o violenza. Al momento, sono in corso accertamenti per capire se si tratti di un furto semplice o di un episodio più complesso. La polizia ha avviato le indagini per raccogliere eventuali prove e chiarire la dinamica dell’accaduto.

Goito, 15 aprile 2026 – Furto su commissione? Colpo andato storto? Sgarbo commerciale? Domande che nascono di fronte al singolare assalto andato in scena nella notte fra lunedì 13 e martedì 14 aprile, all’interno della società agricola Naviglio di Goito, azienda specializzata nell’allevamento degli storioni e nella vendita di caviale con il marchio Cru Caviar. Uno o più malviventi si sono introdotti nell’azienda, portando via dalle vasche dedicate all’itticoltura un quantitativo imprecisato di storioni. Durante il loro sopralluogo nella zona i carabinieri della stazione cittadina hanno scoperto, nel letto di un canale irriguo, circa 10 quintali di storioni della specie “acipenser transmontanus” morti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Goito: misterioso furto di storioni in un azienda di itticoltura, i pesci trovati morti in un canale vicino Notizie correlate Una donna e un bimbo di un anno trovati morti in un laghetto artificiale: la tragedia vicino a RovigoUna donna e un bimbo di circa un anno sono stati trovati morti in un laghetto artificiale: i cadaveri sono stati già recuperati dai Vigili del Fuoco. Tentano un furto in un'azienda agricola di Battipaglia vicino Salerno, quattro fermati dopo un inseguimentoQuattro cittadini extracomunitari sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso presso un’azienda agricola. Approfondimenti e contenuti Goito: misterioso furto di storioni in un azienda di itticoltura, i pesci trovati morti in un canale vicinoIndagano i carabinieri, che hanno trovato le carcasse durante il sopralluogo per i rilievi. Danno da 10mila euro ... ilgiorno.it Furto nella notte a Goito: rubati storioni, 10 quintali trovati morti in un canaleGOITO - Colpo nella notte a Goito, dove ignoti hanno preso di mira la Società Agricola Navigli, specializzata in itticoltura. I Carabinieri della locale ... vocedimantova.it