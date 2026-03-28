Una donna e un bimbo di un anno trovati morti in un laghetto artificiale | la tragedia vicino a Rovigo

Una donna e un bambino di circa un anno sono stati trovati senza vita in un laghetto artificiale vicino a Rovigo. I Vigili del Fuoco hanno recuperato i corpi, che sono stati rinvenuti nel corso di un intervento di soccorso. Non sono stati ancora forniti dettagli sulle circostanze del fatto o eventuali cause. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Una donna e un bimbo di circa un anno sono stati trovati morti in un laghetto artificiale: i cadaveri sono stati già recuperati dai Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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