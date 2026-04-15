È stato diffuso il trailer ufficiale di Godzilla Minus Zero, il sequel di Godzilla Minus One. La data di uscita è stata annunciata e il film è prodotto da Toho e GKIDS. Il primo capitolo aveva ottenuto un riconoscimento importante con un premio Oscar per i migliori effetti visivi. La produzione conferma il ritorno del celebre mostro in una nuova avventura cinematografica.

Il fenomeno mondiale che ha riscritto la storia del Re dei Mostri sta per tornare. Dopo lo straordinario successo di critica e pubblico di Godzilla Minus One, vincitore del Premio Oscar per i migliori effetti visivi, Toho e GKIDS hanno ufficialmente alzato il sipario sul sequel: Godzilla Minus Zero. Presentato in anteprima durante il CinemaCon 2026, il primo trailer conferma che non si tratterà di un capitolo antologico, ma di un sequel diretto che approfondirà le ferite ancora aperte del Giappone post-bellico. Il Primo Trailer di Godzilla Minus Zero. Il trailer appena rilasciato ci riporta nelle atmosfere cupe e realistiche che hanno decretato il successo del capitolo precedente.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Godzilla Minus Zero: Il Trailer Ufficiale e la data d’uscita del sequel di Minus One!

Godzilla Minus Zero: Everything We Know About the Sequel to Godzilla Minus One

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