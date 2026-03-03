Godzilla Minus Zero | Il sequel da Oscar arriva a novembre anche in IMAX!

Il sequel di Godzilla Minus One, intitolato Godzilla Minus Zero, uscirà nei cinema di tutto il mondo entro la fine dell’anno, confermato da Toho. Il film arriverà anche in formato IMAX, offrendo un’esperienza visiva potenziata. La produzione segue il successo internazionale del primo capitolo e si prepara a una nuova fase della saga del Re dei Mostri. La data di uscita è prevista per novembre.

Il Re dei Mostri si prepara a una nuova, devastante ascesa. Dopo lo straordinario successo globale di Godzilla Minus One, Toho ha ufficialmente confermato che il sequel, intitolato Godzilla Minus Zero, arriverà nei cinema di tutto il mondo entro la fine dell’anno. L’ultima novità non riguarda solo la data d’uscita, ma anche il formato: grazie a un aggiornamento del CEO di IMAX, Rich Gelfond, sappiamo che il film godrà di una distribuzione globale in formato IMAX, garantendo ai fan un’esperienza visiva e sonora senza precedenti. Godzilla Minus Zero: Data di Uscita e Distribuzione Globale. A differenza del capitolo precedente, che ha impiegato mesi per raggiungere i mercati internazionali dopo il debutto in patria, Toho ha deciso di puntare su un lancio quasi simultaneo per Godzilla Minus Zero. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

