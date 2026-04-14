Godzilla | Minus Zero New York sarà in pericolo nel sequel

Al CinemaCon è stato annunciato il sequel di Godzilla: Minus Zero, con la presenza della celebre creatura in nuove scene d'azione. Nel film, la città di New York sarà coinvolta in eventi che metteranno a rischio la sicurezza pubblica. La produzione si prepara a mostrare il mostro in azione, con scene di caos e distruzione. La data di uscita non è ancora stata comunicata.

Al CinemaCon è stato presentato l'atteso sequel che mostrerà l'iconica creatura di nuovo in azione, seminando caos e terrore. GKids condividerà tra qualche ora il primo teaser trailer di Godzilla: Minus Zero, il nuovo film della saga che mostrerà l'iconica creatura arrivare anche a New York. Il lungometraggio debutterà nelle sale americane dal 6 novembre, cercando di replicare il successo di Godzilla Minus One, arrivato a superare negli Stati uniti quota 57 milioni di dollari di incassi. Le anticipazioni sul sequel condivise dal regista La storia raccontata in Godzilla Minus One, di cui potete leggere la nostra recensione, si era interrotta con Godzilla che distruggeva il Giappone del dopoguerra, mentre la popolazione locale lottava per risollevarsi.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Godzilla: Minus Zero, New York sarà in pericolo nel sequel Leggi anche: Godzilla Minus Zero: Il sequel da Oscar arriva a novembre anche in IMAX! Godzilla Minus Zero: la trama leaked ha svelato un "mostruoso" ritorno?Nuove anticipazioni sulla sinossi del sequel del cult movie di Takashi Yamazaki avrebbero rivelato svolte narrative a sorpresa per il monster movie.