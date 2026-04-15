Il Re dei Mostri è tornato, e questa volta non ha intenzione di restare confinato nell’arcipelago giapponese. Dopo mesi di speculazioni e rumor selvaggi, Toho ha finalmente rilasciato il primo trailer di Godzilla Minus Zero, il sequel diretto del capolavoro premio Oscar Godzilla Minus One. Se pensavate che il 2023 fosse stato l’anno definitivo per i Kaiju, preparatevi: il 2026 promette di polverizzare ogni record. Il teaser ci conferma quello che tutti speravamo: Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe e Hidetaka Yoshioka riprendono i loro ruoli. La storia riparte nel 1949, due anni dopo il finale al cardiopalma del primo film. Il Giappone sta faticosamente cercando di rimettersi in piedi, ma la minaccia atomica non è svanita.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Godzilla Minus Zero: Il teaser trailer ci porta a New York

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Godzilla: Minus Zero, New York sarà in pericolo nel sequelAl CinemaCon è stato presentato l'atteso sequel che mostrerà l'iconica creatura di nuovo in azione, seminando caos e terrore.

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Temi più discussi: Godzilla: Minus Zero, New York sarà in pericolo nel sequel; Godzilla Minus Zero, il sequel porta il kaiju a New York: ecco il trailer; Godzilla Minus Zero: il Re dei Mostri sbarca a New York nel sequel IMAX; Il teaser di Godzilla Minus Zero di Takashi Yamazaki scatena il caos kaiju a New York City.

Godzilla Minus Zero: il Re dei Mostri sbarca a New York nel sequel IMAXIn occasione della presentazione GKIDS al CinemaCon, il regista Takashi Yamazaki, ha svelato il trailer di Godzilla Minus Zero! 4news.it

Godzilla Minus Zero: ecco le prime immagini video del nuovo film!Presentato al CinemaCon il primo teaser trailer del nuovo film di Godzilla, sequel diretto di Godzilla Minus One. Ecco a voi le immagini. comingsoon.it

Godzilla Minus Zero si mostra nel 1º teaser, il nuovo film di Takashi Yamazaki arriverà a novembre Il seguito di Godzilla Minus One riporterà il kaiju nel Giappone del 1949 e debutterà quasi in contemporanea in Giappone e Nord America. #Film #GodzillaMinu - facebook.com facebook

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