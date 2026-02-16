god of war 2018 e god of war ragnarok hanno fatto incassare tanti soldi a sony

God of War si conferma una delle proprietà intellettuali più importanti per Sony. I capitoli del 2018 e del 2022 hanno infatti superato insieme 1,4 miliardi di dollari di incassi, secondo quanto riportato da Rich Fleider, ex senior managing producer of art presso Santa Monica Studio. Un risultato che testimonia la forza commerciale della saga e il peso strategico del brand all’interno dell’ecosistema PlayStation. Il traguardo sarebbe stato raggiunto entro giugno 2023, periodo in cui Fleider lavorava ancora nello studio first-party. Numeri che, pur non indicando le copie precise vendute, parlano di un successo economico di primo piano. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Sony annuncia il remake della trilogia originale di God of War, portando su PlayStation 5 le prime tre avventure della serie, a distanza di quasi due decenni dalla loro uscita originale.

Sony ha sorpreso i fan durante lo State of Play, annunciando ufficialmente God of War Trilogy Remake con un teaser trailer.

