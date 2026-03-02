God of War lo spin-off di Cory Barlog avrà Feye come protagonista e sarà molto diverso dalla saga norrena?

Uno spin-off di God of War, diretto da Cory Barlog, avrà come protagonista Feye e si preannuncia molto diverso rispetto alla saga norrena. L’universo del gioco sembra pronto a espandersi oltre i confini già esplorati, con una nuova narrazione e un protagonista diverso. La conferma arriva da fonti legate allo sviluppo del progetto, che indicano un cambio di rotta rispetto alle storie precedenti.

L’universo di God of War potrebbe essere pronto a espandersi oltre la saga norrena che ha ridefinito la serie negli ultimi anni. Secondo nuove informazioni emerse online, uno spin-off guidato da Cory Barlog sarebbe in sviluppo e vedrebbe Faye come protagonista. Non si tratterebbe di un semplice capitolo aggiuntivo, ma di un progetto con identità propria, destinato a differenziarsi in modo marcato dai titoli ambientati tra Midgard e Asgard e se confermato, sarebbe il primo vero passo verso una costruzione più ampia e strutturata dell’universo narrativo della saga. Le prime tracce arrivano dal profilo LinkedIn di un ex sceneggiatore di Santa. 🔗 Leggi su Game-experience.it

