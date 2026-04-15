gli usa chiudono lo stretto

Gli Stati Uniti hanno deciso di chiudere lo Stretto, una mossa che ha provocato un aumento dei prezzi del petrolio e contribuito alle crisi energetiche in diverse regioni asiatiche. Questa decisione ha avuto ripercussioni su milioni di persone, molte delle quali si trovano ora a rischio povertà. La misura è stata adottata nel contesto di un conflitto che mirava a eliminare il potere dispotico di un governo mediorientale.

La guerra grande Hormuz, scatta il blocco navale americano, ma qualche nave riesce a passare. L’allarme del Fmi: «A un passo dalla recessione globale» La guerra grande Hormuz, scatta il blocco navale americano, ma qualche nave riesce a passare. L’allarme del Fmi: «A un passo dalla recessione globale» Petrolio alle stelle, crisi energetiche in Asia e milioni di persone a rischio povertà sono il risultato di un’inutile guerra che voleva debellare il potere dispotico iraniano. Il blocco navale americano e la chiusura dello Stretto di Hormuz stanno mettendo a rischio l’economia mondiale. Trump sostiene che gli iraniani siano «desiderosi di negoziare» e che «ci abbiano chiamato loro, vogliono un accordo».🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Gli Usa: "Lo Stretto di Hormuz non è chiuso"Il Comando centrale militare degli Stati Uniti (Centcom), citato da Fox News, smentisce la chiusura dello Stretto di Hormuz.