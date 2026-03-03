Gli Usa | Lo Stretto di Hormuz non è chiuso

Il Comando centrale militare degli Stati Uniti ha dichiarato che lo Stretto di Hormuz non è chiuso, rispondendo alle notizie diffuse da Fox News. La comunicazione arriva in un momento di tensione nella regione, ma senza indicare modifiche alle condizioni di navigazione o blocchi ufficiali nel tratto strategico. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo a eventuali sviluppi o restrizioni attuali.

Il Comando centrale militare degli Stati Uniti (Centcom), citato da Fox News, smentisce la chiusura dello Stretto di Hormuz. Malgrado Teheran abbia minacciato di aprire il fuoco sulle navi in transito, i funzionari Usa non hanno segnalato "alcuna prova di un blocco formale". Lo stesso Centcom, in.